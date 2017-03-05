В сенате США выяснят, прослушивал ли Обама Трампа перед выборами

Комитет сената США по разведке намерен в ближайшее время выяснить, что стоит за утверждениями президента Дональда Трампа о том, что прежний глава государства Барак Обама давал указание прослушивать его до выборов.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что президент Обама прослушивал его разговоры за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон. В воскресенье Белый дом сообщил, что Трамп просит конгресс расследовать ситуацию с прослушиванием.

"Я не знаю, о чем он (Трамп) говорит. Возможно, у президента есть информация, которая нам (сенаторам) и общественности пока недоступна. Если это правда, то, очевидно, мы очень быстро это выясним, а если нет, то он (Трамп) должен будет объяснить, что он имел в виду", — заявил член комитета сената США по разведке республиканец Марко Рубио в эфире телеканала CNN.

"Мы выясним это тем или иным способом в ближайшие дни", — добавил сенатор.

Вместе с тем он не уточнил, начнет ли комитет формальное расследование по делу о прослушке или будет выяснять другим способом.

Рубио принимал участие в президентских выборах 2016 года, однако вышел из гонки, уступив и Трампу, и сенатору Теду Крузу. При этом в период избирательной кампании у Рубио были очень напряженные отношения с Трампом, но позднее политики перестали критиковать друг друга и даже встречались после инаугурации.