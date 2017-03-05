Власти ДНР заявили о введении режима прекращения огня

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили о введении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения конфликтующих сторон. Об этом в комментарии «Донецкому агентству новостей» заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Со стороны ДНР и ЛНР через СЦКК [Совместный центр координации и контроля. — РБК] было выдвинуто совместное предложение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения начиная с 11:00 сегодняшнего дня», — сказал собеседник агентства.

Замкомандующего ДНР добавил, что в настоящее время режим прекращения огня сохраняется и соблюдается. Дальнейшее развитие событий, по его словам, будет зависеть от тактики украинской стороны.​ «Сможет ли Украина контролировать радикалов — посмотрим», — приводит «Интерфакс» слова Басурина.

Накануне, 4 марта, организаторы блокады Донбасса «Штаб блокады торговли с оккупантами» объявили о создании нового заграждения на железной дороге в Конотопе — станции, через которую проходит магистраль Москва — Киев. Так называемый редут они назвали в честь канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра.