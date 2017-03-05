Девятиклассница из Петербурга сбежала в Дагестан к возлюбленному Абдуле

Полицейские Василеостровского района Петербурга разыскивают 16-летнюю школьницу. Со слов её подруг известно, что девушка отправилась в Дагестан на встречу с бойфрендом, с которым познакомилась по интернету.

Как стало известно «Фонтанке», ученица девятого класса ушла на занятия утром 3 марта, но домой так и не вернулась. Её отец — уроженец Узбекистана — обратился в полицию поздним вечером следующего дня. Он описал дочь и добавил, что паспорта у нее при себе нет. Полицейские проследили путь беглянки до автобусной остановки. Удалось выяснить, что в пятницу она села на десятичасовой вечерний автобус в Москву. Предположительно, в столицу она все-таки добралась, но там пересела на другой автобус. Его конечная остановка — дагестанская столица Махачкала.

Подруги секрет не сохранили и рассказали, что девушка поехала к парню по имени Абдула, с которым до этого переписывалась в Сети.