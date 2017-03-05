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05.03.2017 16:50

Семь россиян вошли в сотню богатейших людей мира

Агентство Блумберг обновило рейтинг 500 мировых миллиардеров: несколько россиян вошли в первую сотню, среди них один из основных владельцев и глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Как сообщает Блумберг, по данным на 5 марта, первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), второе – американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье – глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Также в первую десятку вошли экс-президент испанской компании Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох, владеющие большей частью корпорации Koch Industries (по 48,1 миллиарда), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).

В первую сотню вошли несколько россиян. Потанин оказался на 51-м месте (16,6 миллиарда долларов), Мордашов – на 54-м (16,5 миллиарда), Вексельберг – на 62-м (14,8 миллиарда), Усманов – на 70-м (13,9 миллиарда), глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин – на 71-м (13,9 миллиарда), акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман – на 74-м (13,4 миллиарда), первую сотню закрывает основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).

Источник: РИА Новости


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