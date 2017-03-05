Еще
19:12 05.03.2017
Новость часа
17:53
ДТП перекрыло движение по внешнему кольцу от Энгельса к Выборгскому
Пришлите свою новость!
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.03.2017 16:06

В Петербурге охранник ювелирного предотвратил нападение

Во Фрунзенском районе Петербурга несколько человек, спрятавшись за масками и прихватив вместительные сумки, решили совершить набег на ювелирный салон, но не рассчитали силы. Четверку в зал не пустил охранник.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленники выбрали ювелирный салон «Ювелир-Карат» на Бухарестской, 80, к которому подъехали на «Мерседесе» старой модели с квадратными фарами около часа дня 5 марта.

Четверых «упакованных» в черное мужчин с объемными сумками заметил охранник и тут же нажал тревожную кнопку. Дверь заблокировало прямо перед носом у злоумышленников. Но они тоже заметили охранника, развернулись, прыгнули в машину и уехали.

В самом едва не пострадавшем магазине «Фонтанке» подтвердили, что люди действительно были, но к ним попасть не смогли.

«У нас высокий уровень защиты. Благодаря руководству мы спокойно работаем», – добавила сотрудница ювелирного.

Подозрительных людей заметили прохожие. «В 13:10 при мне произошло ограбление ювелирного магазина "Ювелир-Карат" на  станции метро «Международная». Выбегали из магазина в масках и с черными мешками», – пишет в воскресенье очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Подполковника УФСИН убивал один человек, остальное было легендой
Один человек погиб и один пострадал в тяжелом ДТП на КАД
ДТП перекрыло движение по внешнему кольцу от Энгельса к Выборгскому
Девятиклассница из Петербурга сбежала в Дагестан к возлюбленному Абдуле
Раненный в ходе покушения подполковник УФСИН знает, почему в него стреляли
В Петербурге охранник ювелирного предотвратил нападение
Фура завалилась на съезде с КАД на Софийскую, серьёзно пострадал водитель
Из Малой Невки извлекли тело мигранта
Петербуржец сломал позвоночник в результате падения у Ледового дворца
Пилот разбившегося сирийского самолета находится в турецкой больнице
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Авторитеты ответят за обиду дамы с финским паспортом
Плохой, хороший, наградной
Шесть наградных пуль от майора
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

На дорожках Ботанического сада расцвели подснежники

СТЕНАния в «Борее»: ремонт как инсталляция

Роман Везенин/vk.com

В Петербурге демонтируют старинную плитку в доме имперской постройки

кадр из видео

Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube

Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.