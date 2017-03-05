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05.03.2017 14:57

В Петербурге офицер главкомата ВМФ потерял iPhone 7

В Петербурге начальник отделения штаба ГК ВМФ после поездки на такси остался без iPhone последней модели. Найти дорогостоящий гаджет офицер попросил полицейских.

Как стало известно «Фонтанке», пропажу 25-летний старший лейтенант Военно-морского флота обнаружил ночью 4 марта, когда приехал к своему дому на проспекте Маршала Жукова на такси. Цвет, марку и модель подвозившего его авто офицер не запомнил.

Вечером того же дня он привлек к поиску своего черного iPhone 7, который оценил в 65 тысяч 990 рублей, полицейских Кировского района.


© Фонтанка.Ру

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