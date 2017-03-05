Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин встретится 9 марта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который приедет в Москву. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да», — ответил он на вопрос о том, состоится ли беседа двух лидеров.

При этом пресс-секретарь президента опроверг предположение о том, что предстоящая встреча будет трехсторонней, с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Интерфакс».

Как заявил РИА Новости Нетаньяху, во время визита в Москву он намерен обсудить сирийский вопрос и роль, которую в нем играет Иран. По словам премьер-министра, Израиль обеспокоен попытками Ирана закрепиться в Сирии.

«Я намерен выразить решительное несогласие Израиля с этим. Надеюсь, мы сможем достичь определенного взаимопонимания», — добавил он.

Последний раз лидеры России и Израиля обсуждали тему Сирии в декабре 2016 года. Они достигли договоренности, которая заключалась в том, что Нетаньяху пообещал не вторгаться в Сирию, если Иран не будет использовать эту страну для атаки на Израиль. В этом случае премьер-министр выразил готовность остановить Тегеран. Путин, по словам Нетаньяху, ответил согласием.

Израиль регулярно наносит авиаудары по территории Сирии, их цель — объекты группировки «Хезболла». Тель-Авив считает ее террористической, однако бойцы «Хезболлы» помогают сирийским правительственным войскам в борьбе против сил умеренной оппозиции и террористов.

Отношения между Дамаском и Тель-Авивом остаются напряженными, в частности из-за территориального спора по поводу Голанских высот.