Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

На фоне развалин повторно освобожденной Пальмиры и окруженный журналистами без бронежилетов Картаполов дал интервью, будучи одетым в явно бронированную униформу.

Необычный камуфляж генерал-полковника Андрея Картаполова привлек внимание специалистов после того, как в Сети появилась видеозапись пресс-подхода командующего российской группировкой в Сирии.

На опубликованной 5 марта телеканалом «Россия-24» видеозаписи находящийся в командировке командующий ЗВО благодарит российский спецназ и воздушно-космические силы за успешные действия по взятию Пальмиры. Однако экспертов «Фонтанки» заинтересовали не слова, а внешний вид генерал-полковника, одетого в бронированную кевларом униформу без знаков различия. Вероятнее всего, такая униформа связана с повышением мер безопасности в отношении высшего армейского руководства, выполняющего задачи на территории Сирии.

Форма, в которую одет Андрей Картаполов, визуально отличается от боевой экипировки «Ратник», несколько лет назад принятой на вооружение российской армии, и, скорее всего, является опытным образцом.

Как сообщалось ранее, начальник управления боевой подготовки ЗВО генерал-майор Петр Милюхин в ходе боев за Пальмиру получил крайне тяжелые ранения, подорвавшись на мине, и в настоящее время находится в военном госпитале в Москве.