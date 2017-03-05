Еще
19:12 05.03.2017
Новость часа
17:53
ДТП перекрыло движение по внешнему кольцу от Энгельса к Выборгскому
Пришлите свою новость!
18:52
Подполковника УФСИН убивал один человек, остальное было легендой
18:47
В сенате США выяснят, прослушивал ли Обама Трампа перед выборами
18:38
Один человек погиб и один пострадал в тяжелом ДТП на КАД
18:27
В Тбилиси намерены прояснить инициативу главы МИД Австрии по беженцам
18:04
В ОАЭ две стюардессы получили условные сроки за фото коллеги
17:53
ДТП перекрыло движение по внешнему кольцу от Энгельса к Выборгскому
17:27
Власти ДНР заявили о введении режима прекращения огня
17:17
Эрдоган сравнил запреты на турецкие митинги в Германии с действиями нацистов
17:03
Девятиклассница из Петербурга сбежала в Дагестан к возлюбленному Абдуле
16:54
В Русском музее показывают соборы Рима и Венеции в 3D
16:50
Семь россиян вошли в сотню богатейших людей мира
16:35
Мужская сборная России по биатлону выиграла общий зачет Кубка мира в эстафетах
16:25
Раненный в ходе покушения подполковник УФСИН знает, почему в него стреляли
16:06
В Петербурге охранник ювелирного предотвратил нападение
15:49
Одного из участников нападения на подполковника УФСИН задержали в Петербурге
15:35
Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж
15:15
Finnair отменил 18 рейсов из-за забастовки в аэропорту Хельсинки
14:57
В Петербурге офицер главкомата ВМФ потерял iPhone 7
14:45
Минобороны Эстонии не даст умереть от голода солдатам НАТО
14:32
Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху
14:14
В Бресте проходит акция против налога на "тунеядство"
13:58
Фура завалилась на съезде с КАД на Софийскую, серьёзно пострадал водитель
13:40
Из Малой Невки извлекли тело мигранта
13:28
В Петербурге полицейским не удалось получить выходной из-за принесенной в отдел ртути
13:14
WP сообщила о планах США расширить военное участие в Сирии для штурма Ракки
12:55
«Стакан» ДПС спас военный суд от тарана
12:38
В Эстонии истребители НАТО отработают бреющие полеты
12:27
Петербуржец сломал позвоночник в результате падения у Ледового дворца
12:12
Пилот разбившегося сирийского самолета находится в турецкой больнице
12:03
Финны снимают мультфильм про Путина-тореадора
11:56
До того как Infiniti затерялась в Ленобласти, о ее угоне был снят учебный фильм
11:47
Почти половина россиян считают жизнь женщин в России более тяжелой
11:31
В церкви на Обводном украли окна
11:21
Командующий группировкой в Сирии сообщил подробности освобождения Пальмиры
11:19
Попытка выйти из квартиры через козырек парадной закончилась больницей
11:11
Нигерийские пираты освободили моряков, захваченных в феврале в водах Нигерии
10:58
На севере Петербурга нашли мертвого на ржавом велосипеде
10:45
Глава МИД Австрии предложил переселить беженцев из ЕС в Грузию
10:28
Украинские радикалы заявили о перекрытии железной дороги из России
10:06
Возле "Меги Парнас" столкнулись пять автомобилей
01:57
На «Лендоке» бесплатно расскажут основы кинопроизводства
01:44
Tequilajazzz волшебно сыграет в тишине
01:33
Иван Дорн выступит с джаз-фанковой программой
01:18
Юбилей главного режиссера БТК отпразднуют с размахом
00:04
В Петербурге подросток не справился с электричкой
04/03
На "Скандинавии" парень на "ватрушке", привязанной к машине, врезался в дерево
04/03
Офис “Открытой России” в Петербурге закрыт по решению властей
04/03
В Аннинском поселении без воды сидят 3,5 тысячи человек
04/03
На юге Турции потерпел крушение самолет сирийской армии
04/03
Пропавшие школьницы из Гатчины хотели проучить родителей
04/03
Отступившие из Пальмиры боевики ИГ подожгли газовое месторождение
04/03
В Раухфаса госпитализировали босоногую беглянку от родителей
04/03
Смольный может расторгнуть контракт на строительство пожарного депо в Озерках
04/03
У недостроенной школы на Просвещения начали крениться несущие колонны
04/03
В Крымской епархии рассказали, что теперь будет с бюстом Николая II
04/03
Главный тренер «Зенита» об игре с ЦСКА: Нам помешало плохое качество поля
04/03
Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры
04/03
Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
04/03
Глава британского МИД, остерегаясь, посетит Москву
04/03
«Зенит» сыграл с ЦСКА в Москве вничью
04/03
В Хельсинки выросли очереди за бесплатной едой
04/03
Из ресторана в Испании сбежали 120 гостей, не оплатив счет
04/03
В Ленобласти ночное похолодание до минус 15 градусов
04/03
В Петербурге убийцу с кладбища изолировали на 15 лет
04/03
Сирийская армия выбила боевиков из 29 селений к востоку от Алеппо
04/03
ЦСКА и "Зенит" голов в первом тайме не забили
04/03
Малайзия объявила посла Северной Кореи персоной нон грата
04/03
Завершены работы по разминированию территории Донецкой фильтровальной станции
04/03
В Ростовской области пациентка умерла во время операции по коррекции носа
04/03
На дорожках Ботанического сада расцвели подснежники
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
05.03.2017 15:35

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

На фоне развалин повторно освобожденной Пальмиры и окруженный журналистами без бронежилетов Картаполов дал интервью, будучи одетым в явно бронированную униформу.
Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Необычный камуфляж генерал-полковника Андрея Картаполова привлек внимание специалистов после того, как в Сети появилась видеозапись пресс-подхода командующего российской группировкой в Сирии.

На опубликованной 5 марта телеканалом «Россия-24» видеозаписи находящийся в командировке командующий ЗВО благодарит российский спецназ и воздушно-космические силы за успешные действия по взятию Пальмиры. Однако экспертов «Фонтанки» заинтересовали не слова, а внешний вид генерал-полковника, одетого в бронированную кевларом униформу без знаков различия. Вероятнее всего, такая униформа связана с повышением мер безопасности в отношении высшего армейского руководства, выполняющего задачи на территории Сирии.  

скриншот видео с сайта vesti.ru

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Форма, в которую одет Андрей Картаполов, визуально отличается от боевой экипировки «Ратник», несколько лет назад принятой на вооружение российской армии, и, скорее всего, является опытным образцом.

Как сообщалось ранее, начальник управления боевой подготовки ЗВО генерал-майор Петр Милюхин в ходе боев за Пальмиру получил крайне тяжелые ранения, подорвавшись на мине, и в настоящее время находится в военном госпитале в Москве.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Россия с осени 2015 года проводит в Сирийской арабской республике спецоперацию по противодействию признанной рядом стран террористической организации «Исламское государство». В марте 2016 года силами российской и сирийской правительственной армии Пальмира была освобождена от боевиков, но в декабре тем удалось вернуть контроль над древним городом. Новое наступление под Пальмирой началось в середине января и после перерыва возобновилось 6 февраля. 2 марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Пальмиры. В настоящее время инженеры проводят разведку и разминирование освобожденных районов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Генерал ЗВО подорвался на мине под Пальмирой
Западные районы Пальмиры зачищают после выхода боевиков
Сирийская армия взяла стратегически важную высоту на подступах к Пальмире
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В сенате США выяснят, прослушивал ли Обама Трампа перед выборами
В Тбилиси намерены прояснить инициативу главы МИД Австрии по беженцам
В ОАЭ две стюардессы получили условные сроки за фото коллеги
Власти ДНР заявили о введении режима прекращения огня
Эрдоган сравнил запреты на турецкие митинги в Германии с действиями нацистов
Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж
Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху
В Петербурге полицейским не удалось получить выходной из-за принесенной в отдел ртути
WP сообщила о планах США расширить военное участие в Сирии для штурма Ракки
В Эстонии истребители НАТО отработают бреющие полеты
По ком плачут иконы
Главный синоптик Петербурга: Весна началась
Кремль о расследовании Навального: пропагандистcкие выпады
Бьют - значит, лечат
Донбасс неприкаянный
Анафема за алименты
Кино в Интернете – только с разрешения Мединского
Гендиректор Публички: «В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?»
Как российские суды заблудились на донбасском фронте
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Эксперты: Командующего группировкой в Сирии одели в бронекамуфляж

Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

На дорожках Ботанического сада расцвели подснежники

СТЕНАния в «Борее»: ремонт как инсталляция

Роман Везенин/vk.com

В Петербурге демонтируют старинную плитку в доме имперской постройки

кадр из видео

Курсанты из Анголы, выигравшие конкурс строевой песни ВИТУ, стали звездами YouTube

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.