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05.03.2017 14:14

В Бресте проходит акция против налога на "тунеядство"

Несанкционированная местными властями уличная акция против налога с "тунеядцев" проходит в белорусском Бресте, сообщают в воскресенье местные СМИ.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По последним данным на 21 февраля, налоговые органы страны направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. В последние три недели в Минске и других крупных городах состоялись акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.

Как сообщает портал tut.by, в воскресенье на центральной площади Бреста, площади Ленина, собрались около 250 человек, выступающих за отмену налога с "тунеядцев". Затем они прошли с плакатами "Баста!" и "Мы не рабы" к зданию городского исполнительного комитета, чтобы встретиться с представителями местной власти.

Часть протестующих, около ста человек, согласилась на предложение работников исполкома пройти для обсуждения в актовый зал здания. Участники акции заявили о несправедливости декрета. В свою очередь представители горисполкома рассказали о его целях, что декрет направлен прежде всего на лиц, занимающихся нелегальной приграничной торговлей, привозящих товары из Польши на реализацию в Белоруссию и не платящих налогов.

Другая часть протестующих, возглавленная присоединившейся к акции небольшой группой анархистов, осталась на улице. Люди рассказывают свои истории, почему не работают и стали "тунеядцами".

На несанкционированную акцию в Бресте люди собираются третье воскресенье подряд. Первая акция собрала около 100 участников, на вторую пришли около 300 человек.

Источник: РИА Новости


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