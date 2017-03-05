Из Малой Невки извлекли тело мигранта

Полицейские Петербурга разбираются, как погиб 38-летний мужчина, тело которого случайно заметила гуляющая по Песочной набережной женщина.

По данным «Фонтанки», утопленника рядом с Песочной набережной, 40, женщина увидела 4 марта и сообщила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вытащили из воды мертвого мужчину в верхней одежде и установили его личность – уроженец Узбекистана, который работал отделочником в одной из петербургских фирм.

Внешних признаков насилия не обнаружено, тело отправлено судмедэкспертам.