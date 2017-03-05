В Петербурге полицейским не удалось получить выходной из-за принесенной в отдел ртути

Руководство петербургской полиции приняло решение не закрывать отдел полиции в Кировском районе, после того как туда доставили задержанного с банкой ртути. Некоторые сотрудники пожаловались на недомогание, но специалисты посоветовали не грешить на металл.

Как сообщили «Фонтанке» в «Экострое», показаний для закрытия отдела, его демеркуризации и проверки полицейских на отравление не было никаких.

«В баночке находились 60 – 70 миллиграммов ртути, это малое количество, – пояснил собеседник в «Экострое». – Превышения ПДК в отделе нет, банку вообще не открывали. Мы вывезли ее на утилизацию».

В Кировском УМВД «Фонтанке» подтвердили, что в воскресенье, 5 марта, 64-й работает как обычно и с его сотрудниками «все хорошо».

Вдрызг пьяного мужчину привели в 64-й отдел полиции Кировского района на проспекте Маршала Жукова поздно вечером 4 марта. При осмотре он достал из кармана стеклянный пузырек с наклеенной бумажкой. Она еще хранила выполненную от руки надпись «Ртуть». Виднелась и дата заполнения бумажки – сентябрь 1955 года. Чернилами другого цвета и, очевидно, гораздо позже в бумажку были вписаны цифры «434».

В отдел вызвали сотрудников предприятия «Экострой», подведомственного комитету природопользования, а история получила распространение в соцсетях. Автор сообщения уверял, что в склянке находятся 434 грамма ртути, а у сотрудников отдела полиции «имеются первичные признаки отравления».

Фотография баночки, стоящей, по всей видимости, на подоконнике отдела, прилагалась.

Недовольные из числа сотрудников делились в Сети, что руководство игнорирует их жалобы и вынуждает продолжать несение службы, несмотря на самочувствие.

По данным «Фонтанки», данные о нездоровье полицейских были изначально сильно преувеличены.

В октябре 2016 года на демеркуризацию закрыли Петроградский суд после разлива 25 граммов ртути подсудимой по делу о квартирном мошенничестве. Концентрация паров превысила допустимое значение в 70 раз, суд не работал несколько дней. Злоумышленнице предъявили обвинение в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.