WP сообщила о планах США расширить военное участие в Сирии для штурма Ракки

Министерство обороны США рассматривает предложение усилить роль американских военных в плане по освобождению сирийского города Ракка от боевиков ИГ*, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планированием военной операции.

"Предлагается значительное участие американских военных, включая силы специального назначения, боевые вертолеты и артиллерию, а также снабжение оружием основных сил сирийских курдов и арабских частей на местах", — говорится в публикации издания.

По данным газеты, Пентагон обсуждает возможность снять ограничения по численности контингента американских военных в Сирии, который сейчас насчитывает около 500 спецназовцев. При этом отмечается, что американцы не будут участвовать напрямую в наземных боевых действиях, но предложение позволит военным США быть ближе к ситуации на передовой.

Командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд 1 марта заявил, что курдские ополчения могут принять участие в освобождении Ракки. При этом он подтвердил, что США ведут переговоры о возможном участии в операции и Турции, которая считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией. Основные ожидания США связаны с арабскими силами в районе Ракки, поскольку арабы составляют основное население этой территории.

Самопровозглашенная "столица" ИГ город Ракка расположен на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен боевиками в 2013 году, после этого правительственные войска пытались отбить его, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

США оказывают поддержку так называемым силам Сирийской арабской коалиции, которые находятся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду и ведут бои против ИГ в районе Ракки и других местах.

* "Исламское государство" (ИГ) — террористическая организация, запрещена в России.