В Эстонии истребители НАТО отработают бреющие полеты

Истребители НАТО, базирующиеся на авиабазе Amari в Эстонии, будут отрабатывать бреющие полеты над территорией прибалтийской страны. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, передает «Интерфакс».

Германские истребители «Eurofighter» во вторник, 7 марта, и в четверг, 9 марта, совершат полеты парами. Полеты будут совершаться вдали от населенных пунктов в первой половине дня на низких высотах — не ниже 500 футов (152 метра).

«Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции «умной обороны», целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что батальон НАТО в Эстонии развернут в мае.