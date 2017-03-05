Петербуржец сломал позвоночник в результате падения у Ледового дворца

Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали от Ледового дворца в Невском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», около десяти утра 4 марта охранник спортивно-концертного комплекса, по камерам наблюдения заметив лежащего на земле человека, вызвал скорую.

Приехавшие медики определили, что пострадавший, которому на вид можно дать 55 лет, упал с высоты четырех-пяти метров. Его состояние было настолько тяжелым, что потребовалась шоковая реанимация. С повреждением шейного отдела и компрессионным переломом грудного отдела позвоночника, черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга его доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Мужчина, несмотря на травмы и сильный запах алкоголя, смог назвать свое имя и объяснить, отчего пострадал: он поскользнулся и упал с пандуса Ледового дворца.