Пилот разбившегося сирийского самолета находится в турецкой больнице

Пилот, управлявший разбившимся на турецкой территории истребителем МиГ-21 ВВС Сирии, находится в государственной больнице города Хатай. Сотрудники этого медицинского учреждения подтвердили ТАСС факт того, что летчик лечится у них.

"Да, пилот был доставлен к нам. Никакой дополнительной информации о нем мы давать не можем по распоряжению властей", – рассказали в больнице.

Между тем Анатолийское агентство сообщило, что пилота нашли в 500 метрах от парашюта в гористой местности провинции Хатай спустя девять часов после катастрофы. Он был в изможденном состоянии. Считается, что после катапультирования и приземления сириец пытался взобраться на подходящую возвышенность, чтобы попробовать связаться по рации со своим командованием. Самолетом он управлял в одиночку.

К поисково-спасательной операции были привлечены наземные отряды полиции и жандармерии, кинологи, которым с воздуха помогали вертолеты. В связи с начавшимся сильным дождем, который мог полностью уничтожить следы пилота, они активизировали свои действия.

Фрагменты фюзеляжа оказались разбросаны в лесистой местности на холмах в районе Айвадереси в 8 км от ближайшего населенного пункта. Самолет, падая, срезал и поломал большое количество деревьев. Многие его части почти полностью сгорели. Отмечается, что найдены и некоторые элементы боекомплекта МиГ-21.

Истребитель исчез с экранов радаров в субботу вечером, когда находился близ Турции. Губернатор Хатая Эрдал Ата сообщил, что "речь не идет о нарушении границы". По его словам, вероятно, самолет упал по техническим причинам или из-за иного инцидента, произошедшего над сирийской территорией. По данным агентства Доган, МиГ-21 мог быть подбит из пулемета боевиками в районе населенного пункта Мааррат-Мирин, расположенного в 10 км от границы с Турцией, после чего машина стала терять высоту и рухнула уже на территории Хатая.