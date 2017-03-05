В церкви на Обводном украли окна

Несколько человек в субботу оставили без пластиковых окон христианскую церковь во Фрунзенском районе Петербурга. Пропажу заметила живущая в подвале пожилая дама.

По данным «Фонтанки», пластиковые стеклопакеты со здания церкви «Дом Евангелия» на набережной Обводного канала, 62, сняли около шести вечера 4 марта. Полицию вызвала 66-летняя женщина, приехавшая из Архангельской области и поселившаяся в подвале «Евангельских христиан».

Она рассказала, что видела, как несколько человек, похитивших окна, сели в легковой автомобиль светлого цвета. Сколько именно было расхитителей христианского имущества, она не увидела, зато номера автомашины разглядеть успела.

Заметим, что в настоящее время церковь реставрируют, но здание никто не охраняет.

Что касается госзнака автомашины, на которой уехали окна, то если зрительная память у свидетеля правильная, оперативникам нетрудно будет вернуть стеклопакеты на место.