Попытка выйти из квартиры через козырек парадной закончилась больницей

Неизвестного мужчину увезли в больницу от дома в Московском районе Петербурга. Пострадавший пытался перелезть из окна квартиры на козырек парадной, но не смог.

По данным «Фонтанки», прохожие вызвали карету скорой к дому 21 на Витебском проспекте незадолго до полудня 4 марта. Врачам сказали, что у одной из парадных на углу дома лицом вверх лежит «белый мужчина с вывернутыми ногами» — вероятно, труп.

Приехавшие медики определили, что он жив, но явно упал с высоты. Пострадавшего забрали в больницу и проинформировали полицию Московского района. Сотрудники разобрались в ситуации уже более детально.

Оказалось, что утром в субботу из окна расположенной на втором этаже квартиры выбрался пьяный – пока неизвестно, был это гость или сам хозяин. Человек пытался залезть на козырек парадной, но не удержался и сорвался.

После того, как пострадавшему помогут врачи, полицейские спросят, отчего он пренебрег дверью.