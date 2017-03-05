На севере Петербурга нашли мертвого на ржавом велосипеде

О необычной находке сообщили полицейским жители Приморского района – неподалеку от Приморского шоссе, в лесу, они обнаружили мертвого мужчину на велосипеде.

По данным «Фонтанки», тело мужчины, лет сорока на вид, нашли в полдень 4 марта примерно в километре от автозаправки на Приморском шоссе, 49. Мужчина в зеленой толстовке сидел у повалившегося дерева на брошенном на землю ржавом велосипеде. При этом к дереву мертвый за шею был привязан бельевой веревкой.

Судя по состоянию, пролежало тело в лесу не один день.Личность погибшего пока не установлена. Причины его смерти выясняют судмедэксперты.