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05.03.2017 10:58

На севере Петербурга нашли мертвого на ржавом велосипеде

О необычной находке сообщили полицейским жители Приморского района – неподалеку от Приморского шоссе, в лесу, они обнаружили мертвого мужчину на велосипеде.

По данным «Фонтанки», тело мужчины, лет сорока на вид, нашли в полдень 4 марта примерно в километре от автозаправки на Приморском шоссе, 49. Мужчина в зеленой толстовке сидел у повалившегося дерева на брошенном на землю ржавом велосипеде. При этом к дереву мертвый за шею был привязан бельевой веревкой.

Судя по состоянию, пролежало тело в лесу не один день.Личность погибшего пока не установлена. Причины его смерти выясняют судмедэксперты.


© Фонтанка.Ру

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