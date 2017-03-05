Глава МИД Австрии предложил переселить беженцев из ЕС в Грузию

Европейскому союзу следует создать за границами блока, например, в Грузии, центры для приема беженцев. С таким предложением в интервью еженедельнику Bild am Sonntag выступил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

По его словам, "нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые управлялись бы совместно с УВКБ ООН". "Где именно они будут находиться – не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда, – цитирует РИА Новости заявление главы австрийского МИД. – Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах".

Напомним, что Европа в настоящее время переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис. Сложная ситуация в первую очередь была спровоцирована вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в ближневосточных и североафриканских странах.