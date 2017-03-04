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Власть
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04.03.2017 22:23
3 Комментариев

Офис “Открытой России” в Петербурге закрыт по решению властей

Петербургский офис движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия» опечатали по решению власти. Пожалуй, это тот редкий случай, когда обе стороны не видят политики в инциденте.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 4 марта на помещении в доме на углу Итальянской улицы и набережной Фонтанки (Итальянская 16/19) была нанесена метка предприятия «Центр повышения эффективности и использования госимущества» (ЦПЭ). Оно подконтрольно комитету имущественных отношений Петербурга и все свои действия осуществляет по его заявкам.

По данным «Фонтанки», в «Открытую Россию» (ОР) ЦПЭ приехал тоже после указания комитета, куда, в свою очередь, обратился арендатор помещения, ныне на условиях субаренды занимаемого петербургским отделением «ОР». Кроме своей пломбы, центр снабдил входную дверь наклейкой:

«Незаконное использование объекта госсобственности».

Полина Костылева

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Полина Костылева

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В движении «Фонтанке» подтвердили, что визит ЦПЭ лишен всякой политической подоплеки, и речь идет о хозяйственном споре с арендодателем.

Дата открытия офиса пока не сообщается.

 


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комментарии пользователей (3)
ptr78
4 марта 2017 г. 22:44
Сыкуны
Прорицатель
4 марта 2017 г. 22:40
Не просто боятся, сцут, я бы сказал...
Михаил Кузнецов
4 марта 2017 г. 22:26
Боятся..однако..
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