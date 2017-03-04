В Раухфаса госпитализировали босоногую беглянку от родителей

16-летнюю петербурженку не остановила мера родительского пресечения в виде домашнего ареста – девушка вышла из окна второго этажа и босиком пошла в гости к подруге. Прогулка закончилась в отделении детской больницы.

По данным «Фонтанки», планы на вечер 4 марта несовершеннолетней испортили родители. После ссоры в их квартире на улице Демьяна Бедного, они заперли подростка в комнате. Однако та оказалась не из трусливых и, видимо, очень не хотела проводить субботний вечер дома: открыла окно и, в чем была, выпрыгнула со второго этажа. Беглянка отправилась в гости к подруге босиком, а та, к слову, жила в паре кварталов.

Встреча все-таки состоялась, и девушка, вероятно, успела пожаловаться на домашний арест, но быстро почувствовала себя плохо. Подруга вызвала скорую.

Врачи осмотрели беглянку, диагностировали перелом позвоночника и доставили пострадавшую в больницу Раухфуса.