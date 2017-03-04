Смольный может расторгнуть контракт на строительство пожарного депо в Озерках

До 20 марта городской комитет по строительству примет решение, расторгать ли контракт с компанией «Улмис» на строительство пожарного депо на Большой Озерной улице Петербурга. Здание должны сдать к сентябрю этого года, но сроки срываются.



Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, если компания «Улмис» не ускорит строительство пожарного депо на Большой Озерной улице, 55, контракт с ней будет расторгнут. «С понедельника на стройплощадке будут установлены веб-камеры», – говорится в сообщении Смольного от 4 марта.



Контракт на достройку депо стоимостью 170 млн рублей заключили в мае 2016-го года. По условиям конкурса, сдать здание должны были к концу прошлого года, однако срок продлили до конца 2017-го.