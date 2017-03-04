У недостроенной школы на Просвещения начали крениться несущие колонны

Смольный направит на дополнительную экспертизу проект новой школы в районе Шувалово-Озерки в Петербурге. Недостроенному зданию требуется усиление монолитного каркаса.



Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, приостановлено строительство школы на проспекте Просвещения, 43, рядом с долгостроем «Лондон-Парк».



«На объекте требуется повторное прохождение государственной экспертизы, пересогласование конструкций покрытия над актовым залом и усиления монолитного каркаса здания в связи со сверхнормативными отклонениями конструкций колонн», – доложил 4 марта во время посещения стройки и.о. директора СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Юрий Тонков.



До февраля 2016 года школу на 550 учеников возводила компания «Промстройимпэкс». Она построила каркас здания до 3-го этажа, освоив почти 170 млн рублей. В прошлом мае новый контракт на 500 млн рублей заключили с подрядчиком «Ленстройремонт». Она должна завершить работы в августе 2018-го.



Ранее «Фонтанка» писала еще об одной школе, на Малой Бухарестской улице, которой потребовалась повторная экспертиза. Стены и перекрытия здания пошли трещинами, не дождавшись ввода в эксплуатацию.