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04.03.2017 19:46
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У недостроенной школы на Просвещения начали крениться несущие колонны

Смольный направит на дополнительную экспертизу проект новой школы в районе Шувалово-Озерки в Петербурге. Недостроенному зданию требуется усиление монолитного каркаса.
 
Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, приостановлено строительство школы на проспекте Просвещения, 43, рядом с долгостроем «Лондон-Парк».
 
«На объекте требуется повторное прохождение государственной экспертизы, пересогласование конструкций покрытия над актовым залом и усиления монолитного каркаса здания в связи со сверхнормативными отклонениями конструкций колонн», – доложил 4 марта во время посещения стройки и.о. директора СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Юрий Тонков.
 
До февраля 2016 года школу на 550 учеников возводила компания «Промстройимпэкс». Она построила каркас здания до 3-го этажа, освоив почти 170 млн рублей. В прошлом мае новый контракт на 500 млн рублей заключили с подрядчиком «Ленстройремонт». Она должна завершить работы в августе 2018-го.
 
Ранее «Фонтанка» писала еще об одной школе, на Малой Бухарестской улице, которой потребовалась повторная экспертиза. Стены и перекрытия здания пошли трещинами, не дождавшись ввода в эксплуатацию.


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