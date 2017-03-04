В Крымской епархии рассказали, что теперь будет с бюстом Николая II

В Симферопольской и Крымской епархии к сообщению депутата Госдумы Натальи Поклонской о чуде возле здания местной прокуратуры отнеслись скептически. Но замироточивший бюст последнего российского императора все-таки проверят.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе епархии, настоятель храма осмотрит бюст в понедельник, 6 марта. Если названное чудесным явление не прекратится, а настоятель храма не обнаружит признаков каких-либо внешних вмешательств, то в известность поставят архиерея. После этого соберут специальную комиссию, чтобы подтвердить подлинность. Впрочем, информацию о том, что мироточит не икона, а именно бюст в сквере у прокурорской часовни, сотрудники воспринимают с сомнением.

«Это информация Поклонской. Епархия официально пока ничего не комментирует», – добавили в пресс-службе.

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская 3 марта в эфире «Царьград ТВ» заявила, что установленный у часовни Святых Царственных Страстотерпцев при здании прокуратуры бюст Николая II внезапно замироточил. По ее словам, к бюсту за исцелением уже приходят верующие.

О том, что такое мироточение и что теперь делать, читайте в материале «Фонтанки».