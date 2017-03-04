Главный тренер «Зенита» об игре с ЦСКА: Нам помешало плохое качество поля

Состояние поля помешало «Зениту» добиться победы в матче с ЦСКА, заявил главный тренер петербургской команды Мирча Луческу сегодня, 4 марта, в Москве. Тем не менее одно очко он назвал хорошим результатом.

«Это был матч двух равных соперников. Не самый плохой вариант — взять очко на поле такого соперника. Недоволен, что не использовали преимущество, которое было у нас на протяжении всей игры. Мы уходили от активного прессинга, уходили из обороны через пас, закрывали длинные передачи соперника, и они не могли использовать нападающих, чтобы они цеплялись за мяч в нашей штрафной. В какой-то мере помешало не очень хорошее качество поля — легче было обороняться, чем создавать атакующие действия, приходилось делать лишние касания при обработке мяча. Жаль, что не реализовали моменты в первом тайме — это удар Маурисио в штангу и удар Дзюбы головой в падении. Не самый плохой вариант взять одно очко, играя на таком стадионе и против такой команды», – подчеркнул Луческу.

Напомним, матч завершился вничью со счетом 0:0. «Зенит» обошел соперника по большинству статистических показателей: владению мячом (64%) и ударам в створ (2).