Один удар в створ

"Зенит" впервые приехал на "ВЭБ-Арену" для того, чтобы вернуть большой российский футбол на федеральные экраны, и в итоге сыграл вничью. Главный тренер сказал, что это хороший результат.

Со стадиона любители петербургского клуба выходили со словами: это результат в пользу "Спартака". Напомним, что до этой игры отрыв от первого места был в пять очков, и субботняя ничья, с учетом того, что "Спартак" играет в воскресенье в Краснодаре, делает последние 12 матчей для "Зенита" очень непростыми. Понятно, что в новейшей истории РФПЛ и не такие гандикапы профыркивались, но объективно "Зениту" будет непросто. Впрочем, по матчу ЦСКА-"Зенит" мы многое узнали про чемпионов России последних семи лет, а про "Спартак" пока мы не знаем ничего.

С ЦСКА, как нам показалось с трибун отличного стадиона, на остаток сезона многое понятно: схема, выбранная Виктором Ганчаренко, подразумевает игру, как говорил Властимил Петржела, "от заду", ЦСКА много не пропустит (это и так команда, которая пропустила меньше всех в сезоне), а вот сколько она забьет – вопрос. Оланаре и Витиньо по этой игре ни разочаровали, ни убедили. К слову ЦСКА перевалили важный статистический рубеж: столичный клуб не пропускал 500 минут. Это много.

Мы ошиблись с нашими прогнозами на матч: в итоге на поле вышел не один воспитанник петербургского футбола. На поле вышли два: в пару к обещанному Виктору Васину Алексей Ионов появился в старте у ЦСКА, гостевой сектор "Ленинград" в тот вечер не пел (обычно появление воспитанника кингисеппского футбола сопровождается исполнением песни "Алкоголик и придурок"; почему – поисковые системы все помнят). Второй воспитанник футбола Ленинградской области остался в запасе у "Зенита": до игры Александр Кержаков трогательно смотрел за тем, как его брат дебютирует в составе "Оренбурга".

Газон стадиона, куда "Зенит" приехал впервые (а игроки с трудом ориентировались в подтрибунных помещениях, не могли найти выход на поле и после матча шли не туда), оставил спорные ощущения. С одной стороны, для 4 марта в России – неплохо. С другой – слишком много песка и слишком мало травы.

Болельщики "Зенита" в очередной раз продемонстрировали свой уровень: гостевой сектор был забит под завязку. Жгли, во второй половине второго тайма перекричали хозяев, некоторые исполины духа, переполненные столичным воздухом, показали москвичам голые пятые точки.

Футбол в этом матче обсуждать сложно: Алан Дзагоев один раз не попал по мячу, а Маурисио пробил в штангу. Важная статистическая деталь: первый удар в створ в этой игре был нанесен на 78-ой минуте. Первый и единственный. Пожалуй, этот матч останется в истории благодаря историческому решению похудевшего арбитра Егорова: впервые в матчах чемпионата России был удален Понтус Вернблум. Шведский опорник, с репутацией Афони Борщова, никогда прежде не покидал поле в играх РФПЛ раньше финального свистка.

Что будет дальше? У ЦСКА домашняя "Томь", которая в этом туре, в пятницу, после всех скандалов про зарплаты и опечатанную приставами базу пропустила 6 мячей. "Зениту" лететь в Пермь. Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции был краток и, пожалуй, главная цитата была про задачи, я не нашел ее в Интернете, но точно слышал в пресс-центре: "очко для команды, которая борется за попадание в Лигу Чемпионов, это хорошо". Возможно, это были трудности перевода.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"