По ком плачут иконы

1 Как выглядит миро?

Мироточить по церковному словарю означает источать миро, маслообразную жидкость, кровь. А в широком смысле это любое непонятное появление влаги на священных предметах. Выглядит это как благоухающие «слезы», внешне похожие на оливковое масло.

Они могут быть густыми и тягучими как смола, а могут напоминать росу. В зависимости от этого различают «елеоточение» и «росотечение».

Также отличается и размер: капли могут быть маленькими и выделяться только из определенных точек — из глаз, к примеру, а могут покрывать все изображение целиком.

Лабораторные анализы, которые иногда проводились, почти всегда показывали органическое происхождением влаги.