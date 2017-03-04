По ком плачут иконы
Депутат Госдумы Поклонская сообщила - в Крыму мироточит бюст последнего российского императора Николая II. Что это, как часто происходит, и чем грозит, выясняла "Фонтанка".
1 Как выглядит миро?
Мироточить по церковному словарю означает источать миро, маслообразную жидкость, кровь. А в широком смысле это любое непонятное появление влаги на священных предметах. Выглядит это как благоухающие «слезы», внешне похожие на оливковое масло.
Они могут быть густыми и тягучими как смола, а могут напоминать росу. В зависимости от этого различают «елеоточение» и «росотечение».
Также отличается и размер: капли могут быть маленькими и выделяться только из определенных точек — из глаз, к примеру, а могут покрывать все изображение целиком.
Лабораторные анализы, которые иногда проводились, почти всегда показывали органическое происхождением влаги.
2 Когда началось мироточение?
До 20 века о случаях мироточения в истории православной церкви объявляли крайне редко.
Ежегодно благовонное миро якобы исходило из гробницы апостола Иоанна Богослова и от мощей святого Николая Чудотворца.
Также упоминается знамение, впечатлившее разбойников в 16 веке. Они как раз похитили с Афона образ «Похвалы Пресвятой Богородицы», когда икона «заплакала». Разбойники тут же раскаялись и вернули святыню на место.
В 19 веке на празднование Пасхи в доме одного полковника замироточила недавно написанная икона «Споручница грешных». Ее слезы верующие использовали как лекарство.
В начале 20-х годов прошлого века впервые заговорили о массовых знамениях. А ближе к 1991 сообщения о чудесах стали поступать из самых разных частей России.
Утверждается, что иконы плакали перед началом первой Чеченской кампании. Так, 9 июня 1994 года, в праздник Вознесения Господня, в церкви станицы Зеленчукской слезы проступили в глазах Богоматери сразу на двух иконах – Иверской и «Скоропослушницы». Свидетелями стали сотни прихожан.
Наталья Поклонская сообщает: в Крыму у здания прокуратуры замироточил бюст Николая II pic.twitter.com/ooiyHKwEnR— Meduza (@meduzaproject) March 3, 2017
Любопытно, что миро чаще выделяют недавно написанные образы. Или вовсе бумажные иконы в частных квартирах. Так произошло в 1998 году в квартире одной из прихожанок, где замироточил образ все того же Николая II. Его перенесли в московский храм Вознесения Господня на Гороховом поле, где икона источала миро почти ежедневно, а во время панихид по Царственным Мученикам благоухание «слез» только усиливалось. При этом миро по лежащей на аналое иконе струилось не вниз, а с четырех сторон к изображению царя.
3 Фиксировались ли за рубежом?
С 1994 года в небольшом австралийском городке Маунт Причард два года источало миро полутораметровое распятие. Благоухающие розами и ладаном капли выступили на лике, руках, груди и ногах Христа. За это время число верующих выросло в разы.
Особо остановиться можно на копии древней Иверской иконы в квартире православного испанца в Монреале. Иверский-Монреальский образ Богоматери с 1982 по 1991 годы непрерывно источал миро, а в августе 1991-го впервые «заплакал». Этот образ связывают с судьбой России и подвигом Новомученников. Верующие рассказывали, что у них мироточили даже бумажные репродукции и фотографии. Икона таинственно исчезла после того, как в 1997 году убили ее хранителя-испанца.
4 Как проверяет церковь?
С конца прошлого века сообщения о знамениях и плачущих иконах так часто стали появляться в СМИ, что определить, где послание свыше, а где над чудом поработали руками, стало совсем проблематично.
Есть каноническая процедура, которую предложил Московский патриарх. Особых сложностей нет: главное, вовремя проинформировать местное епархиальное управление. Там сформируют специальную комиссию, которая начнет работу с того, что проверит икону на всякие внешние воздействия. Если их официально не находят, то святыню помещают в киот — защитный футляр для иконы, – запирают его и ждут. Если и в этом случае «плач» продолжается, можно давать официальное заключение.
5 Чем объясняет наука?
Если отойти от чудес и знамения Господня, то вариантов не так уж много. Для начала – фальсификация.
Одно из первых разоблачений чуда связывают с Петром I. Якобы он осматривал «слезоточивую» икону и заметил отверстия в уголках глаз. Там было густое масло, которое таяло под воздействием свеч, и Богородица «плакала».
Также масляные капли могут появиться случайным образом. К примеру, их оставляют прихожане – ненамеренно. После того, как лоб верующих смажут елеем, они прикладываются к образам святых, оставляя после себя маслянистый отпечаток. Кроме того, масло может попадать с ближайших лампад — тогда заблуждаться можно долго. И в том, и в другом случае итог схож: масло тает — икона «плачет».
Но больше всего расстроились, пожалуй, верующие в 2012 году. Тогда в Мумбаи толпы прихожан ежедневно собирали миро с распятия перед Церковью Богоматери Веланканни. Вряд ли хоть кому-то удалось доказать целебную силу слез, потому что приезжий эксперт быстро определил, что Создатель плакал из-за протечки канализационных труб в соседней прачечной.
6 Что это значит в православии?
Непонятного состава влага, таинственным образом появляющаяся на святых предметах, тут все ясно — это чудо. Но вот однозначно сказать, что же это значит, нельзя.
Церковь определяет иконы как форму откровения Божественной реальности. Соответственно, слезы — это вещественные знаки явления Царствия Божиего. Впрочем, обещает ли это грандиозные события, признак ли это близости эсхатологической эпохи или Святые оплакивают грешников, но Церковь советует относится к этому проявлению божественного трезво и не заострять на этом внимания. Возможно, потому что к то и дело появляющимся сообщениям все успели уже как-то привыкнуть, и эффект чуда затерся. Да и языческие статуи тоже мироточат.
В любом случае, несмотря на то, что мироточение не делает икону чудотворной, верующие считают чудом само миро. Его, как и в древности, до сих пор используют как лекарство от всех болезней.