Фанаты «Зенита» и ЦСКА подрались во время игры

Петербургский фанаты, приехавшие на игру, подожгли флаг с символикой армейской команды. Сам матч завершился ничейным счетом.

Драка между болельщиками произошла во время матча ЦСКА – «Зенит» сегодня, 4 марта, в Москве, на стадионе «ВЭБ-Арена». Как пишут очевидцы в соцсетях, на 15-й минуте встречи петербургский фанаты, приехавшие на игру, подожгли флаг с символикой армейской команды.

В ответ на это на них напали болельщики ЦСКА. Столкновение фанатов на трибуне удалось остановить благодаря стюардам.

А вот и само веселье pic.twitter.com/WUy4YSFTJt — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) 4 марта 2017 г.

Напомним, матч завершился вничью со счетом 0:0. «Зенит» обошел соперника по большинству статистических показателей: владению мячом (64%) и ударам в створ (2).