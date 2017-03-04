Глава британского МИД, остерегаясь, посетит Москву

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон принял приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова посетить Москву с официальным визитом. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба британского министерства иностранных дел.

В заявлении сказано, что Лондон якобы всегда был заинтересован в сотрудничестве с Москвой по вопросам, представляющим для Великобритании национальный интерес.

При этом уточняется, что предстоящие переговоры Джонсона с Лавровым будут сосредоточены на российско-британских отношениях, а также на международных темах, включая Сирию и Украину. Особо подчеркивается, что по вопросу Сирии и Украины у Великобритании и России «все еще остаются значительные разногласия».

МИД Великобритании ссылается на провозглашенный премьер-министром Терезой Мэй подход «сотрудничай, но остерегайся». «Премьер-министр и глава МИД четко дали понять, что наша позиция в отношении России — «сотрудничай, но остерегайся», и визит будет в полной мере соответствовать этому подходу», — сказано в заявлении МИД Великобритании.

МИД РФ, в свою очередь, заявил, что визит Джонсона в Москву в настоящий момент находится в проработке.

Точное время официального визита британского министра иностранных дел в Москву не называется, лишь упоминается, что он может состояться «в ближайшие недели».

Напомним, Джонсон не раз делал агрессивные и оскорбительные высказывания в адрес России. Он неоднократно призывал сделать из России «страну-изгоя», а также предлагал ужесточить режим санкций.



