«Зенит» сыграл с ЦСКА в Москве вничью

Вничью завершился матч 18-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА – «Зенит» сегодня, 4 марта, в Москве. За 90 минут основного времени плюс 3 дополнительные минуты команды так и не забили голов.

Как передает корреспондент «Фонтанки», по владению мячом «Зенит» сумел удержать преимущество: 64%, дважды нанеся удар в створ, при том, что ЦСКА – ни разу. Всего ударов 10 : 6 в пользу петербургской команды. По угловым равенство: 2 : 2. Офсайды: 4 — «Зенит», и 1 — у ЦСКА.

Таким образом, каждая из команд набрала по одному очку и сохранила свое положение в турнирной таблице. У «Зенита» теперь 36 очков (2-е место), у ЦСКА – 33 (3-е место).

Напомним, «Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги Европы, проиграв по итогам двух матчей «Андерлехту» из Бельгии.