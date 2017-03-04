Из ресторана в Испании сбежали 120 гостей, не оплатив счет

Уроженцы Восточной Европы, заказавшие банкет в ресторане в Испании, сбежали во время подачи десерта, оставив неоплаченным счет в 2000 евро.

Инцидент произошел в ресторане «Кармен» в городе Бембибре. 120 гостей из Румынии отмечали крещение двоих детей.

Гости съели закуски, основное блюдо и выпили 30 бутылок крепкого спиртного. Перед подачей десерта румыны заявили, что хотят потанцевать, после чего неожиданно всей толпой бросились из заведения, расселись по машинам и исчезли, передает «Вести.Ru».

Владелец заведения Антонио Родригес уверен, что гости сговорились о побеге, потому что покинули ресторан буквально за минуту.

Гости внесли лишь депозит в 900 евро, но в итоге остались должны еще 2000 евро. Владельцы заведения обратились в полицию, но там уже заявили, что шансы найти сбежавший банкет невелики: при заказе столов подозреваемые назвали вымышленные имена, а номера автомобилей тоже никто не запомнил.