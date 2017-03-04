В Петербурге убийцу с кладбища изолировали на 15 лет

В Петербурге завершился процесс по делу о гибели медсестры на кладбище. Женщина стала жертвой насильника-разбойника, получившего пятнадцать лет строгого режима.

Как стало известно "Фонтанке", судья Петродворцового суда Наталья Копенкина признала подсудимого Виноградова виновным в нападении на медсестру с корыстной целью и приговорила его к крупному сроку. С учетом проведенного времени в СИЗО сидеть Виноградову еще пятнадцать лет. Приговор, судя по картотеке Петродворцового района, вынесен 28 февраля.

Раздетый труп 49-летней женщины был найден в июне 2016 года на территории Бабигонского кладбища. Убитая работала медсестрой. Тело располагалось между могилами недалеко от места, где похоронен ее родитель.

Через сутки был задержан 23-летний гражданин Виноградов. Он нигде не работал.

Уголовное дело изначально возбудили по статье 105 УК РФ – «Убийство». За четыре месяца расследования его полностью переквалифицировали. В окончательной редакции Виноградову предъявили обвинение в умышленном причинении смертельных повреждений (женщина после ножевых ударов какое-то время еще жила), разбое (у нее пропали личные вещи) и покушении на изнасилование.

