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04.03.2017 17:38

Сирийская армия выбила боевиков из 29 селений к востоку от Алеппо

Бойцы сирийской армии отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 29 селений к северо-востоку от города Алеппо, говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы сирийских ВС.

"Армия Сирии расширила зону своего контроля к северо-востоку от Алеппо, установив контроль над 29 селениями и деревнями после ожесточенных столкновений с группировкой ДАИШ (арабское название ИГ. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении военных. При этом не уточняется, за какое время это произошло.

Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как экономическая столица страны, был полностью очищен от присутствия незаконных формирований в декабре 2016 года.

В настоящее время город находится под полным контролем правительственных сил, однако бандформирования, орудующие в его восточных и северо-восточных окрестностях, систематически совершают диверсии и атаки против мирных жителей сирийского мегаполиса.

Источник: РИА Новости


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