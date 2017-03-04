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04.03.2017 17:26

ЦСКА и "Зенит" голов в первом тайме не забили

Вничью завершился первый тайм 18-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА – "Зенит", который проходит 4 марта в Москве. Команды ушли на перерыв, так ни разу и не забив в ворота друг друга.

По владению мячом с показателем 57% впереди "Зенит". У ЦСКА два угловых, у "Зенита" – ноль.

Напомним, перед этой встречей "Зенит" занимал второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. ЦСКА расположился на третьей строчке, с отставанием 3 очка от петербуржцев.


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