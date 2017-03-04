Малайзия объявила посла Северной Кореи персоной нон грата

Власти Малайзии объявили посла КНДР в Куала-Лумпуре Кана Чхоля персоной нон грата, передает агентство Рейтер в субботу, 4 марта.

Власти Малайзии ожидают, что Кан Чхоль покинет страну в течение 48 часов. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, это связано со смертью гражданина КНДР в Малайзии, которым, предположительно, является Ким Чен Нам — брат северокорейского лидера.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает пока происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.