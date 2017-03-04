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04.03.2017 17:17

Завершены работы по разминированию территории Донецкой фильтровальной станции

Работы по разминированию территории и подъездных дорог к Донецкой фильтровальной станции закончены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС. Ранее сообщалось о разминировании саперами дороги, ведущей на станцию.

Напомним, о захвате станции украинскими силовиками сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин 25 февраля. По его данным, освободить ее удалось уже на следующий день.

Боевые столкновения вокруг станции продолжались в течение февраля. Военное командование ДНР сообщало, что огонь вели неподконтрольные Киеву радикальные националисты.

Источник: Коммерсант


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