В Ростовской области пациентка умерла во время операции по коррекции носа

В Ростовской области пациентка умерла после операции по выпрямлению носовой перегородки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Галина Гагалаева.

Жительница Азова 1987 года рождения обратилась в ноябре 2016 года в местную больницу, чтобы исправить искривленную перегородку носа, ей назначили плановое хирургическое вмешательство. По предварительным данным, во время операции врач-отоларинголог допустила оскольчатый перелом решетчатой пластинки решетчатой кости, что привело к повреждению твердой мозговой оболочки и смерти женщины.

Следователи возбудили против врача уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", устанавливаются обстоятельства случившегося.