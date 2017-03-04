Жительница Вашингтона не узнала доставившего пиццу Овечкина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин доставил пиццу в один из домов американской столицы. Видео появилось в Twitter-аккаунте Tarik El-Bashir.

Открывшая дверь жительница не узнала хоккеиста. Когда члены съемочной группы рассказали ей, кто перед ней находится, она сказала: «Я не занимаюсь спортом».

31-летний Овечкин провел в составе «Вашингтона» всю заокеанскую карьеру. Он выступает за столичную команду с 2005 года с перерывом на локаут в сезоне-2012/13, когда он защищал цвета московского «Динамо». В активе россиянина 902 матча в НХЛ, в которых он набрал 1020 очков (552 шайбы и 468 передач).