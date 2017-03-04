Шипулин завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмен преодолел дистанцию за 31 минуту 58,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Первое место занял француз Мартен Фуркад (31.24,2; 0), третье – австриец Юлиан Эберхард (отставание 36,7; 3 промаха).
Россиянин Евгений Гараничев стал пятым (+1.09,5; 2), Антон Бабиков – 15-м (+1.49,2; 0), Максим Цветков – 20-м (+2.06,3; 1), Юрий Шопин – 42-м (+3.58,1; 2).
Этап Кубка мира в Южной Корее завершится 5 марта.
Источник: ТАСС