Глава департамента музеев Сирии: ущерб памятникам Пальмиры незначителен

Гендиректор департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим рассказал, что ущерб памятникам Пальмиры не столь значителен по сравнению с тем, что был причинен ранее.

«В целом амфитеатр в хорошем состоянии, торговая площадь Агора — тоже. Что касается триумфальной арки, на ней мы видим лишь те повреждения, которые были причинены ей во время первого захвата города боевиками. Стены святилища также хорошо сохранились», — цитирует РИА Новости слова гендиректора в субботу, 4 марта.

Напомним, что завершение очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве прошло на фоне информации о значимом событии на полях сражений — взятии сирийской армией Пальмиры. В Москве дали понять, что решающий вклад в разгром «Исламского государства» в районе Пальмиры внесла российская сторона.