За «Зенит» против ЦСКА сыграет состав победного матча против «Андерлехта»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА, который пройдет сегодня, 4 марта, в Москве. По информации «Фонтанки», состав петербургской команды ничем не отличается от того, что выходил с первых минут в ответной игре с «Андерлехтом» (3:1).

Вратарь — Лодыгин, защитники — Анюков, Нету, Кришито, Жирков, полузащитники — Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, нападающие — Кокорин, Дзюба.

Таким образом, новички Эрнани и Иванович, принимавшие участие в первой игре против «Андерлехта» (0:2), по всей видимости, остались в запасе.

В минувший четверг, 2 марта, Мирча Луческу заявил, что все без исключения футболисты «Зенита» полностью готовы к игре с ЦСКА. Всю самую важную информацию об этой встрече можно прочитать в материале «Фонтанки».