Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»

Председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» заявил, что погода в российской экономике меняется, передает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может, не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось», — сказал премьер.

По его словам, рост по итогам года может составить до двух процентов. «Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим, — план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трех- и более процентный рост нашей экономики», — сказал Медведев.

Он отметил, что удалось совладать с инфляцией. «Она была двузначная, и это сильно ударило по доходам населения, никому это особенно не нравилось, за исключением, может быть, отдельных сегментов бизнеса, которые всегда на девальвации выигрывают», — рассказал председатель правительства.

В конце февраля Медведев говорил, что перед правительством в нынешнем году стоит задача замедления роста цен до четырех процентов.

По итогам 2016-го инфляция в стране достигла 5,4 процента — минимальный показатель в новейшей истории России.