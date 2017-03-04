Песков: Россия продолжает борьбу с ИГ в одиночку

Россия готова продолжать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» без США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Москва и так продолжает (борьбу с ИГ)», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия продолжать борьбу с ИГ в одиночку.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что может отложить на время сделку с Россией по борьбе с ИГ.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России