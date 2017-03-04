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04.03.2017 15:08

В одной из гимназий ФРГ ученикам-мусульманам запретили публично молиться

 Администрация гимназии на западе ФРГ запретила ученикам молиться на специальных ковриках, а также совершать другие мусульманские обряды в стенах учебного заведения. Как сообщила медиакорпорация Deutsche Welle, в дирекции посчитали, что публичное проведение подобных ритуалов является провокационным.

"В последние недели нам все чаще сообщают о том, что ученики-мусульмане молятся в стенах школы на виду у всех, совершают ритуальные омовения в туалетах, раскатывают коврики для намаза и принимают соответствующие позы", – говорится в письме, разосланном администрацией гимназии имени Йоханнеса Рау в городе Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) преподавательскому составу. Учителей попросили "в дружелюбной форме" объяснять школьникам, что подобные действия неприемлемы, а также уточнять их имена, чтобы сообщать о случившемся руководству.

Широкую огласку данный прецедент получил после публикации текста послания в соцсети Facebook, где пользователи разделились на два лагеря. Большинство комментаторов с негодованием восприняли данный шаг, напомнив, в частности, о законе, защищающем свободу вероисповедания. Их оппоненты, впрочем, замечали, что религиозным обрядам в школе не место.

После того, как в полемику включились политические силы, в том числе крайне правая партия "Альтернатива для Германии", местные власти были вынуждены вмешаться в ситуацию. Представитель местного районного совета Дагмар Гросс отметил, в частности, что причиной для возмущения общественности стали "неудачные формулировки".

"Запрет на молитвы в "провокационной манере" в школе предназначен для мирного сосуществования и обеспечения мирной атмосферы в учебном заведении", – приводит издание слова представителя властей. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что "некоторые учителя и ученики испытывали давление из-за поведения одноклассников".

"Побеседовав с учениками, публично совершавшими молитвы, руководство школы будет искать способ сделать так, чтобы те могли без помех проводить религиозные обряды, не беспокоя других", – добавил он.

Источник: ТАСС


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