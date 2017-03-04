Полиция нашла взрывчатку у участников блокады Донбасса

Сотрудники полиции обнаружили взрывчатку у участников блокады Донбасса в Луганской области. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила представитель главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«В одной из опор моста, где стоит их палатка, обнаружены мины «МОН», гранаты РГМ-5, около двух килограммов тротила с необходимыми устройствами для осуществления взрывов, дымовые шашки, патроны», — сообщила представитель полиции.

Сообщается, что в настоящее время на месте, где расположены палатки активистов, проводятся оперативно-следственные действия, работают криминалисты и взрывотехники.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил о том, что подразделения вооруженных сил Украины заблокировали несколько автодорог.