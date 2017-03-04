Пришедшего за ящерицей в арт-клуб на Фонтанке увезли с отравлением

В ночь на субботу жителя Петербурга увезли на скорой из бара «Манхеттен». В больнице медики установили, что проблема связана с этанолом. «Фонтанка» же узнала, что изначально пострадавший шел туда за ящерицей и рекордом.

По информации «Фонтанки», около часа ночи 4 марта в НИИ Скорой помощи на Будапештской из бара «Манхеттен» на набережной реки Фонтанки, 90, медики доставили 37-летнего петербуржца. В телефонограмме, отправленной врачами в полицию, диагноз звучит предельно ясно: «острое пероральное отравление этанолом средней степени тяжести». То есть, говоря простым языком, – перепил.

«Фонтанка» же обратила внимание на его страницу в соцсети «ВКонтакте». Оказалось, что перед тем, как пойти на вечеринку в этот клуб, он написал: мол, собирается выпить «999 миллионов кружек пива и ящерицу в стакане». Наверное, под пресмыкающимся из отряда чешуйчатых он подразумевал коктейль. Судя по результату, ему это отчасти удалось. В арт-клуб на Фонтанке гость пришел за ящерицей, а его увезли с отравлением