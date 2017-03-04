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04.03.2017 14:14
6 Комментариев

Матвиенко: Египет на 90% выполнил план по безопасности аэропортов

Возобновление воздушного сообщения с Египтом произойдет в ближайшей перспективе, совместный план по обеспечению безопасности в египетских аэропортах выполнен более чем на 90 процентов, осталось согласовать лишь четыре позиции. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Каир. По ее словам, конкретные сроки начала полетов зависят от выполнения египетской стороной последних замечаний по мерам авиационной безопасности.

"Мы уже долгое время ждем возвращения российских туристов в Египет", – заявил спикер палаты депутатов Египта Али Абдель Аль на встрече с делегацией Совфеда.

"Многие, кто приходит в палату депутатов, спрашивают меня: когда вернется авиасообщение с Россией, когда вернутся российские туристы?" – продолжил египетский спикер. "Но до сих пор мы не получили ответа от России -  несмотря на то, что Египет выполнил все требования в области безопасности", – посетовал Али Абдель Аль.

"Скажу вам честно, мой коллега очень сильно на меня давит в этом вопросе", – улыбнулась Матвиенко на пресс-конференции по итогам встречи со спикером парламента Египта. "Поэтому Совет Федерации держит эту тему под жестким контролем", – добавила она.

На самом деле у России еще остается ряд вопросов. Основным условием России для открытия воздушного сообщения с Египтом является соблюдение безопасности пассажиров и авиаперевозок, и по итогам последней проверки, которую российские специалисты в области авиабезопасности провели в феврале в аэропорту Каира, они представили свои замечания в Минтранс РФ.

"После авиакатастрофы, которая произошла, а это самая крупная авиакатастрофа в истории российской авиации, мы не можем даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов, пассажиров, курортов", – подчеркнула глава Совфеда. "Здесь нет мелочей", – повторила она, отметив, что спецслужбы и специалисты двух стран провели коллоссальную работу по обеспечению безопасности в египетских аэропортах. "Этот план исполнен более чем на 90 процентов", – сообщила Матвиенко.

"Остались не до конца исполненными всего лишь четыре позиции этого большого совместного плана", – сказала она. Российская сторона в феврале уведомила об этом египетскую сторону. "Как только египетская сторона ответит, что и эти четыре позиции доработаны до конца, – выезжает наша группа экспертов и делает окончательное заключение (о готовности аэропортов принимать российские самолеты. – Прим. "РГ")", – рассказала Матвиенко.

"Все ждут объявления даты, когда начнется (авиасообщение. – Прим. ред.). Могу сказать – в ближайшей перспективе", – заключила она.

Напомним, авиасообщение с Египтом и туристический поток в эту страну были остановлены Россией в ноябре 2015 года, после теракта на борту самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Взрывное устройство было заложено в самолет во время его подготовки к вылету в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Жертвами катастрофы стали 224 человека (7 членов экипажа и 217 пассажиров).

Источник: РГ


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комментарии пользователей (6)
Snaky
4 марта 2017 г. 15:56
Циник: Ей напевают. :))
Koroedus
4 марта 2017 г. 15:12
Осталось немного поднатужиться.
Chernousov
4 марта 2017 г. 14:52
Папуасам надоело насиловать своих папуасих. Ждут русачек.
Циник
4 марта 2017 г. 14:46
Мотва туда летает?
GeneKuk
4 марта 2017 г. 14:33
Раньше осени ничего не будет. Поддержку Крыма и Сочи никто не отменял.
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