А зачем им это?

Обсуждать дворцы, курские фазенды, горнолыжные резиденции, виноградники и прочую требуху вкупе с замысловатыми схемами ее финансирования крайне скучно. Куда более привлекательно, воспользовавшись подвернувшимся случаем, поговорить о более важном. А это важное заключается в двух вещах, позволяющих людям мыслящим понимать Россию. Желательно, конечно, умом. И тогда всякие наивные вопросы в стиле западных журналистов (а также политологов, социологов и пр. простодушной братии) будут восприниматься как полный кретинизм.
Властепопуляция
Первое, что нужно раз и навсегда усвоить, так это то, что в России граждан нет. Слово "гражданин" происходит от "горожанин" (англ. citizen, фр. citoyen). Воздух же городов, как говорили в Средние века в Европе, делает свободным. Разношерстная ремесленная и купеческая братия, города эти населявшая, избирала членов городского магистрата, ведавших городской казной и прочими делами. В этом даже самый тупой российский турист может убедиться, когда его с экскурсией приводят на главную площадь какого-нибудь европейского города, где недалеко от главного собора, как правило, располагается ратуша. Достаточно до Таллина добраться.
Кстати, найдите ратушу в каком-либо городе на территории РФ (за исключением Владычной палаты в Великом Новгороде, но по этой причине его население и было истреблено московитами). Но это так, к слову. Итог же такой: словосочетание «российский гражданин» – это оксюморон. Что-то вроде как жирный скелет или правдивая ложь. Вместо граждан в России доминирует властепопуляция.
Что это такое? Это популяция, которая почему-то полагает, что не она власть содержит, а власть ее. И поэтому в ее среде уж никак невозможен лозунг американских революционеров XVIII в.: «Нет налогов без представительств
Самое смешное заключается в том, что кремлевские небожители время от времени проявляют беспокойство: а не догадается ли управляемая ими популяция о страшной американской тайне? Не примет ли вдруг ее на веру? Спешу их успокоить: слишком хорошо думаете об умственных способностях подданных. Навальный может еще хоть 10 подобных фильмов создать. Народ позавидует и успокоится.
В случае с конкретным «Димоном» возможна единственная неприятность: популяция решит, что не по чину ему все это. Особенно тосканское имение. Где – лиса, а где – виноград. Да и не патриотично! А так она и не мыслит своих властителей в образе Франциска Ассизского. Прикидываться таким бессребреником можно и даже нужно (загляните в официальные декларации), а вот быть им – нельзя. Иначе какая ты власть!
Все дело в том, что властепопуляция рассматривает окружение роскошью в качестве естественного атрибута власти. И в ее глазах какой-нибудь датский министр, приезжающий на работу на велосипеде и в обеденный перерыв питающийся в самом обычном кафе среди всех прочих посетителей, ничего, кроме насмешек, не заслуживает. «Жалкая, презренная личность», – как любил говорить Паниковский.
Властепопуляция считает все, что показывает ей Навальный, нормой! И если она иногда показушно возмущается, то негодование вызывает не сама система теневого распределения административной ренты, а тот факт, что не мне, Пупкину, это все досталось. Пупкин с большим интересом посмотрит ролик, а потом горестно вздохнет и подумает: «Эх, мне бы хоть бы недельку так пожить! И почему только я – не он!»
Когда очередной человек с Запада задает глупейший вопрос типа «как вы миритесь с такой коррупцией?», то я уже устал отвечать, что коррупции в России нет. Потому что не может быть. Все тут принадлежит (включая людишек) Карабасу-Барабас
Для чего столько?
Тут мы подходим ко второй вещи, которую следует осознать для постижения России. Управляющая ею верхушка ни в коем случае не представляет собой «гражданских служащих». Ведь мы уже выяснили, что гражданами тут и не пахнет, а значит, и гражданскими служащими. И эта самая верхушка не служит обществу по той простой причине, что оно ей принадлежит. Нельзя же служить тому, чем владеешь!
А дальше вот какая история. Если владеешь всем, то что-то из этого нужно выделить и в свое личное пользование. И размер этого «выделения» должен, во-первых, демонстрировать, насколько недосягаем статус правящего по велению высших сил субъекта по сравнению с теми созданиями, которые этих сил и близко не касаются, во-вторых, доставлять чувство превосходства над всякими там сменяемыми президентами и премьер-министра
Вот тут немножко притормозим. Состояние этих «товарищей» с Востока легально в глазах Запада. Никто не оспорит их счета и недвижимость, ибо управляемые ими страны открыто и официально заявляют о себе как о монархии. Беда же наших «товарищей» в том, что они вынуждены корчить из себя конституционных представителей власти: президентов, премьеров и прочих. На деле же их полномочия и состояния мало чем отличаются от монархических владык. Однако последнее нельзя раскрыть в силу первого. Вот ведь какая «загогулина» получается!
Если все тот же герой нашумевшего репортажа Навального вдруг разоблачится перед Западом, то трудно не ждать оттуда подленьких вопросов о том, как все это возможно обрести на жалованье председателя правительства РФ. Ну а если случится лишиться этого кресла, то с Западом будет и вообще беда. Вот в этом-то и штука! Правящая верхушка организована таким образом, чтобы закрыть отдельным членам выход из нее. В смысле легализоваться «там». А посему имущества должно быть приписано очень много.
Более того, оно числится за подставными организациями. Фактически все то, что показывает Навальный, есть по статусу аналог номенклатурных квартир и дач брежневской элиты. Сочувствую я Дмитрию Анатольевичу. Даже кроссовки на свое имя не купишь! Как он, наверное, завидует Вороненкову! Этот подлый раб в силу своей ничтожности смог свалить и кое-что с собой прихватить (не только Максакову имею в виду), а ДАМ это, увы, не дано.
Петербургский эпилог
Вот и раскрылась тайна Европейского университета в Санкт-Петербурге
Конечно, как лояльная единица властепопуляции, я ведь знаю, что «вастамнет». Но ведь и «ихтамнет». Но когда очень надо, то вдруг есть. Да, и как там у Вас в доме 1 с окнами и перегородками? Все в порядке? А то ведь Комитет имущественных отношений СПб – организация серьезная и беспристрастная. Чуть что не так, мигом выселит. По-дружески предупреждаю. Для него сохранение исторического облика города превыше всего!
Впрочем, уверен, что с ним все будет в порядке. Стоит Вам ступить на порог, и даже утраченный исторический облик воссияет новыми непередаваемыми красками творящейся на наших глазах истории страны. Очень ждем.
Андрей Заостровцев