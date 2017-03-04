А зачем им это?

Очередное расследование Алексея Навального обнародовало вроде как не известную ранее информацию. На самом деле все всем известно. Никто не сомневается, что все именно так. Точнее, даже не так, а гораздо интереснее. «Димон» - не самая влиятельная фигура в Кремлевском театре. Да и театр этот одного актера.

Обсуждать дворцы, курские фазенды, горнолыжные резиденции, виноградники и прочую требуху вкупе с замысловатыми схемами ее финансирования крайне скучно. Куда более привлекательно, воспользовавшись подвернувшимся случаем, поговорить о более важном. А это важное заключается в двух вещах, позволяющих людям мыслящим понимать Россию. Желательно, конечно, умом. И тогда всякие наивные вопросы в стиле западных журналистов (а также политологов, социологов и пр. простодушной братии) будут восприниматься как полный кретинизм.

Властепопуляция

Первое, что нужно раз и навсегда усвоить, так это то, что в России граждан нет. Слово "гражданин" происходит от "горожанин" (англ. citizen, фр. citoyen). Воздух же городов, как говорили в Средние века в Европе, делает свободным. Разношерстная ремесленная и купеческая братия, города эти населявшая, избирала членов городского магистрата, ведавших городской казной и прочими делами. В этом даже самый тупой российский турист может убедиться, когда его с экскурсией приводят на главную площадь какого-нибудь европейского города, где недалеко от главного собора, как правило, располагается ратуша. Достаточно до Таллина добраться.

Кстати, найдите ратушу в каком-либо городе на территории РФ (за исключением Владычной палаты в Великом Новгороде, но по этой причине его население и было истреблено московитами). Но это так, к слову. Итог же такой: словосочетание «российский гражданин» – это оксюморон. Что-то вроде как жирный скелет или правдивая ложь. Вместо граждан в России доминирует властепопуляция.

Что это такое? Это популяция, которая почему-то полагает, что не она власть содержит, а власть ее. И поэтому в ее среде уж никак невозможен лозунг американских революционеров XVIII в.: «Нет налогов без представительств а». Эта мысль, которой прониклись американские фермеры и немногочисленные в то время горожане, кажется абсолютно абсурдной обитателю России. Наверное, именно по этой причине он считает америкосов тупыми.

Самое смешное заключается в том, что кремлевские небожители время от времени проявляют беспокойство: а не догадается ли управляемая ими популяция о страшной американской тайне? Не примет ли вдруг ее на веру? Спешу их успокоить: слишком хорошо думаете об умственных способностях подданных. Навальный может еще хоть 10 подобных фильмов создать. Народ позавидует и успокоится.

В случае с конкретным «Димоном» возможна единственная неприятность: популяция решит, что не по чину ему все это. Особенно тосканское имение. Где – лиса, а где – виноград. Да и не патриотично! А так она и не мыслит своих властителей в образе Франциска Ассизского. Прикидываться таким бессребреником можно и даже нужно (загляните в официальные декларации), а вот быть им – нельзя. Иначе какая ты власть!

Все дело в том, что властепопуляция рассматривает окружение роскошью в качестве естественного атрибута власти. И в ее глазах какой-нибудь датский министр, приезжающий на работу на велосипеде и в обеденный перерыв питающийся в самом обычном кафе среди всех прочих посетителей, ничего, кроме насмешек, не заслуживает. «Жалкая, презренная личность», – как любил говорить Паниковский.

Властепопуляция считает все, что показывает ей Навальный, нормой! И если она иногда показушно возмущается, то негодование вызывает не сама система теневого распределения административной ренты, а тот факт, что не мне, Пупкину, это все досталось. Пупкин с большим интересом посмотрит ролик, а потом горестно вздохнет и подумает: «Эх, мне бы хоть бы недельку так пожить! И почему только я – не он!»

Когда очередной человек с Запада задает глупейший вопрос типа «как вы миритесь с такой коррупцией?», то я уже устал отвечать, что коррупции в России нет. Потому что не может быть. Все тут принадлежит (включая людишек) Карабасу-Барабас у. А он уже распределяет свои щедроты в известных ему пропорциях сверху вниз по вертикали. Не может же наделенный мандатом неба Верховный собственник воровать у самого себя, в конце-то концов!

Для чего столько?

Тут мы подходим ко второй вещи, которую следует осознать для постижения России. Управляющая ею верхушка ни в коем случае не представляет собой «гражданских служащих». Ведь мы уже выяснили, что гражданами тут и не пахнет, а значит, и гражданскими служащими. И эта самая верхушка не служит обществу по той простой причине, что оно ей принадлежит. Нельзя же служить тому, чем владеешь!

А дальше вот какая история. Если владеешь всем, то что-то из этого нужно выделить и в свое личное пользование. И размер этого «выделения» должен, во-первых, демонстрировать, насколько недосягаем статус правящего по велению высших сил субъекта по сравнению с теми созданиями, которые этих сил и близко не касаются, во-вторых, доставлять чувство превосходства над всякими там сменяемыми президентами и премьер-министра ми «оттуда», которые в имущественном плане зачастую не могут и близко встать рядом даже с самым последним кремлевским опричником. Ориентир – ближневосточные короли, шейхи и принцы.

Вот тут немножко притормозим. Состояние этих «товарищей» с Востока легально в глазах Запада. Никто не оспорит их счета и недвижимость, ибо управляемые ими страны открыто и официально заявляют о себе как о монархии. Беда же наших «товарищей» в том, что они вынуждены корчить из себя конституционных представителей власти: президентов, премьеров и прочих. На деле же их полномочия и состояния мало чем отличаются от монархических владык. Однако последнее нельзя раскрыть в силу первого. Вот ведь какая «загогулина» получается!

Если все тот же герой нашумевшего репортажа Навального вдруг разоблачится перед Западом, то трудно не ждать оттуда подленьких вопросов о том, как все это возможно обрести на жалованье председателя правительства РФ. Ну а если случится лишиться этого кресла, то с Западом будет и вообще беда. Вот в этом-то и штука! Правящая верхушка организована таким образом, чтобы закрыть отдельным членам выход из нее. В смысле легализоваться «там». А посему имущества должно быть приписано очень много.

Более того, оно числится за подставными организациями. Фактически все то, что показывает Навальный, есть по статусу аналог номенклатурных квартир и дач брежневской элиты. Сочувствую я Дмитрию Анатольевичу. Даже кроссовки на свое имя не купишь! Как он, наверное, завидует Вороненкову! Этот подлый раб в силу своей ничтожности смог свалить и кое-что с собой прихватить (не только Максакову имею в виду), а ДАМ это, увы, не дано.

Петербургский эпилог

Вот и раскрылась тайна Европейского университета в Санкт-Петербурге . Все просто. «В нашем доме поселился замечательный сосед». Правда, формально в доме соседнем (Гагаринская, 1), но оба здания составляют, в сущности, единый комплекс особняка графа Кушелева-Безборо дко (потомка канцлера Российской империи). Превед Медвед! Заходите чайку попить. А может быть, и сами как-нибудь пригласите?

Конечно, как лояльная единица властепопуляции, я ведь знаю, что «вастамнет». Но ведь и «ихтамнет». Но когда очень надо, то вдруг есть. Да, и как там у Вас в доме 1 с окнами и перегородками? Все в порядке? А то ведь Комитет имущественных отношений СПб – организация серьезная и беспристрастная. Чуть что не так, мигом выселит. По-дружески предупреждаю. Для него сохранение исторического облика города превыше всего!

Впрочем, уверен, что с ним все будет в порядке. Стоит Вам ступить на порог, и даже утраченный исторический облик воссияет новыми непередаваемыми красками творящейся на наших глазах истории страны. Очень ждем.

Андрей Заостровцев