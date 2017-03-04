Помогите не потерять зрение

Двухлетнему Максиму требуются сложные операции – у мальчика отслоение сетчатки глаза, это может привести к полной потере зрения. Петербургские врачи готовы помочь, но для Максима операции платные, поскольку он прописан в Калининградской области. В семье уже не осталось средств, все деньги ушли на предыдущее лечение. Мама малыша просит о помощи.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Максим Мелкозеров, 2 года.

Отслойка сетчатки, требуются операции.

Стоимость 253 130 руб.

«Мои сыновья-близнецы родились раньше срока, почти четыре месяца находились в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. За это время Максиму сделали операцию на сердце и выявили ретинопатию недоношенных. У сына глазное яблоко не успело полностью сформироваться, произошло отслоение сетчатки, что грозит полной слепотой. Сыну сделали лазерную операцию на глазах, но на правом глазу сетчатка не прижилась.

В год Максиму удалили хрусталик и стекловидное тело на правом глазу, но после этого глаз перестал расти. И мы решили обратиться в Санкт-Петербург, в Детскую городскую больницу №19 (ДГБ №19), где есть опыт успешного лечения сложных заболеваний глаз. Здесь Максиму сделали операцию, после чего правый глаз начал восстанавливаться и расти. Сейчас требуется еще две операции, на обоих глазах, они помогут сохранить зрительные функции. Для выполнения этих сложных операций нужен специальный микрохирургический инструмент, который не оплачивается из средств ОМС, его надо купить. Кроме того, надо оплатить и сами операции: лечение в больнице Петербурга для Максима платное, так как мы прописаны в Калининградской области. А у нас не осталось денег, все сбережения потрачены на предыдущее лечение. В семье трое детей, работает только муж, он военнослужащий. Прошу вас о помощи!» Римма Мелкозерова, Зеленоградский район, Калининградская область.

Заведующий офтальмологическим отделением ДГБ №19 имени К.А. Раухфуса Артур Баранов (Санкт-Петербург):

«Максиму требуется этапное оперативное лечение на обоих глазах с использованием микрохирургического инструмента 23–25G. Мы удалим структуры стекловидного тела, которые превращаются в рубцы. Это поможет сохранить светоощущение».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 9,410 млрд руб. В 2017 году — 340 159 348 руб.

7 261 965 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.