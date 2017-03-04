В Петербурге демонтируют старинную плитку в доме имперской постройки

Старинную плитку стен и пола демонтируют рабочие при ремонте парадной в доме Кончиелова, региональном памятнике Петербурга. Жители обратились в комитет по охране памятников.



Как сообщают 4 марта читатели «Фонтанки», накануне в центральной парадной дома на Исполкомской улице, 5, начали проводить косметический ремонт. По словам жителей, заказчиком выступает ЖКС №3 Центрального района.



«Рабочие разламывают старинную керамическую плитку под предлогом оштукатуривания стен, – рассказал Роман Везенин. – В советское время ее закрасили, но при реставрации плитку можно было бы очистить». Кроме того, рабочие попытались демонтировать старинную плитку на полу.

После звонков жителей парадной работы приостановили, но, возможно, они вскоре возобновятся, добавляет Везенин.Дом на Исполкомской улице, 5, в стиле модерн был построен в 1910 году. Проект разработал архитектор Константин де Рошфор. В 2009-м его включили в реестр региональных памятников.