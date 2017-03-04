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04.03.2017 13:34

В Петербурге демонтируют старинную плитку в доме имперской постройки

Старинную плитку стен и пола демонтируют рабочие при ремонте парадной в доме Кончиелова, региональном памятнике Петербурга. Жители обратились в комитет по охране памятников.
В Петербурге демонтируют старинную плитку в доме имперской постройки
Роман Везенин/vk.com

 
Как сообщают 4 марта читатели «Фонтанки», накануне в центральной парадной дома на Исполкомской улице, 5, начали проводить косметический ремонт. По словам жителей, заказчиком выступает ЖКС №3 Центрального района.
 
«Рабочие разламывают старинную керамическую плитку под предлогом оштукатуривания стен, – рассказал Роман Везенин. – В советское время ее закрасили, но при реставрации плитку можно было бы очистить». Кроме того, рабочие попытались демонтировать старинную плитку на полу.

В Петербурге демонтируют старинную плитку в доме имперской постройки

 
После звонков жителей парадной работы приостановили, но, возможно, они вскоре возобновятся, добавляет Везенин.
 
Дом на Исполкомской улице, 5, в стиле модерн был построен в 1910 году. Проект разработал архитектор Константин де Рошфор. В 2009-м его включили в реестр региональных памятников.


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